‘Oklavalı cin çıkarma’ seansı yapan şahsın 10 yıla kadar hapsi istendi

Kartal’da çocuğu olmayan çiftlere muska yazdığı ve oklavayla dokunarak cin çıkardığı iddia edilen şahıs hakkında “dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Kartal’da çocuk sahibi olamayan çiftleri tedavi edeceğini söyleyerek, sözde muska yazan ve oklavayla dokunarak cin çıkardığını iddia edilen Salih Gedik hakkında bazı çiftler şikayetçi oldu. Şikayeti kabul eden savcılık Salih Gedik ve ona yardım eden 3 kişi hakkında yürütülen soruşturmada nitelikli dolandırıcılık davası açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Mart 2017 tarihinde gelen bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

POLİS MEMURLARI EVLİ ÇİFT ROLÜ YAPTI

Polis ekiplerinin adresi takibe aldıkları, adrese çok sayıda kadın ve erkeğin birlikte girip çıktığının görüldüğünün belirtildiği iddianamede, iki polis memurunun evli çift rolü yaparak ikamete gittikleri kaydedildi.

300 LİRA KARŞILIĞINDA MUSKA YAZIYORMUŞ

İçeriye giren polis memurları M.B ve T.B.’nin beyanında, Türkan G’nin ‘Hoca’ diye tabir edilen şahsın kapısının önünde giriş çıkışları düzenlediğini, bekleme salonunda 60-70 kişinin olduğunu, Ahmet Cemal G’nin ise arayanlara randevu oluşturduğunu, İbrahim G ise hastaları bilgisayar kaydını yaptığı belirlendi. ‘Hoca’ diye tabir edilen Salih Gedik’in ‘çocuğumuz olmuyor’ şeklinde şikayetlerini söylemeleri üzerine M.B.’nin sırtına oklavayla dokunarak kendisinde sübyan ve tıbık cini olduğunu ve çocuklarının olamayacağını söylediğini, ayetler yazılı kağıtlar verip bunları suya atıp okumalarını, ilaveten 300 lira karşılığında muska yazması gerektiğini ve muayene için de 30 lira ödemesi gerektiğini söyledikleri kaydedildi.

Emrah S.’nin, şüpheli şahsın kendilerine çocuklarının olmamasının nedeninin eşinin karnındaki sübyan ve tıbık cini olduğunu söylediğini, eşiyle kendisinin sırtına oklavayla dokunduğunu, ayetler yazılı kağıtlar verip bunları suya koyup okumalarını beyan ettiği anlatıldı.

“BAZILARI GÖNLÜNDEN KOPARAK PARA BIRAKIYORLARDI”

Şüpheli Salih Gedik savunmasında, 2004 yılından beri ‘medyum, fal, spiritüalist’ adı altında hizmet verdiğini, para karşılığında kimseye muska yazmadığını, bazen gelen kişilerin gönlünden koparak, para bıraktıklarını söyledi. Cin çıkarma yapmadığını, kimseye oklavayla dokunup tedavi uygulamadığını, iş yerinde bulunan paralar ve makbuzlar ile ayet yazılı kağıtlarla ilgili susma hakkını kullanarak beyanda bulunmayacağını kaydeden Salih Gedik dolandırıcılık suçlamasını kabul etmedi.

“CİN ÇIKARMA OLAYINA ŞAHİT OLDUM”

Salih Gedik’in yanında sigortalı çalışan olduğunu ve temizlik işlerine yardım ettiğini söyleyen şüpheli Türkan G, sırası gelen kişiyi hocanın yanına gönderdiğini, hocanın içeride ne yaptığını bilmediğini, hocanın cin çıkarma olayına da şahit olduğunu söyledi.

“CİN ÇARPMIŞ BİRİNİ SAĞLIĞINA KAVUŞTURDUĞUNU GÖZLERİMLE GÖRDÜM”

Şüpheli İbrahim Gedik, Salih Gedik’in hastalara bazen dua edip muska yazdığını duyduğunu belirtti. Şüphelilerden Ahmet Cemaleddin G ise, üniversite öğrencisi olduğunu söyleyerek, hastaların bilgisayara kaydını yaptığını, hocanın çeşitli rahatsızlıklarla gelen hastalara erkeklere bizzat dokunarak, suya bakarak, kadınlara oklava ile dokunarak muska yazdığını, müşterilerden parayı hocanın aldığını, hocanın cin çarpmış birini sağlığına kavuşturduğunu gözleriyle gördüğünü anlattı.

İş yerinde yapılan aramada el konulan bilgisayarda 28 bin 177 kişiye ait bilgilerin olduğu bir dosyanı ele geçirildiği öğrenildi. Nitelikli dolandırıcılık iddianamesinde, muska ve bakım ücretlerini gösterir tabelalar, ayetler yazılı kağıtlar ve ‘Gül medyum hizmetleri’ adına tanzim edilmiş vergi levhasına da el konuldu.

“ÜFÜRÜKÇÜLÜK VE MUSKA YAZMA İŞİNİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ”

Şüpheli Salih Gedik’in, üfürükçülük ve muska yazma işini alışkanlık haline dönüştürerek kişilerin dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği, diğer şüpheliler Türkan G, İbrahim G ve Ahmet Celalettin G’nin ise nitelikli dolandırıcılık eylemine yardım ettikleri kaydedildi.

‘CİNCİ HOCA’YA 10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, Salih Gedik’in “dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapse çarptırılması istendi. Yardım ettiği iddia edilen diğer 3 şüphelinin ise, “dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılığa yardım” suçundan 1 buçuk yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame gönderildiği Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

(Gamze Erdemir/İHA)