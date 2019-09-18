Okul servisi gibi motosiklet

Bursa’da 4 öğrenci taşıyarak okul servisi gibi çalışan motosiklet sürücüsü "bu kadarına da pes artık" dedirtti.

Merkez Yıldırım ilçesinde öğle saatlerinde 2 kişilik motosiklete 5 kişinin bindiğini gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı. Ön tarafına bir, arka tarafına 3 öğrenciyi alan motosiklet sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu tarafından kaydedildi.

Adeta okul servisi olarak kullanılan motosiklet ile Bursa-Ankara otoyoluna çıkan sürücü görenleri şaşırttı. Motosiklette bulunanların hiçbir güvenlik önlemi almaması gözlerden kaçmadı.

(Zafer Peker/İHA)