Son Dakika
"Ya Sıfır karbon Ya Sıfır Gelecek" eylemi
GÜNDEM ÖZETİ / 18 Eylül 2019
Söke’de Maden Tırı Alev Alev Yandı
Ardahan’da ölüm kavşağı tehlike saçıyor
Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları başladı
Barış Telli, Avrupa Spor Haftası’na katıldı
Elif Su için soruşturma iznini bekliyorlar
Dağlık alanda kaybolan İngiliz turist ekipleri alarma geçirdi
Yavru 4 köpeği çuvala koyup kuyuya attılar
Usta ile operatörün kavgası cinayetle bitti

Okul servisi gibi motosiklet

Bursa’da 4 öğrenci taşıyarak okul servisi gibi çalışan motosiklet sürücüsü "bu kadarına da pes artık" dedirtti.

Asayiş 18.09.2019, 09:30 18.09.2019, 09:43
Okul servisi gibi motosiklet

Bursa’da 4 öğrenci taşıyarak okul servisi gibi çalışan motosiklet sürücüsü "bu kadarına da pes artık" dedirtti.

Merkez Yıldırım ilçesinde öğle saatlerinde 2 kişilik motosiklete 5 kişinin bindiğini gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı. Ön tarafına bir, arka tarafına 3 öğrenciyi alan motosiklet sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu tarafından kaydedildi.

Adeta okul servisi olarak kullanılan motosiklet ile Bursa-Ankara otoyoluna çıkan sürücü görenleri şaşırttı. Motosiklette bulunanların hiçbir güvenlik önlemi almaması gözlerden kaçmadı.

(Zafer Peker/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#bursa #asayiş #motosiklet #okul servisi
Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 18 Eylül 2019
İmsak 05:00
Güneş 06:25
Öğle 12:48
İkindi 16:17
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@