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Öldürülen teröristin 17 ayrı terör olayının sorumlusu olduğu ortaya çıktı

Yunanistan’dan 20 yıl önce bölücü terör örgütüne katılıp Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin lira ödülle Turuncu kategoride yer alan sözde "Munzur gücü sorumlusu" "Fikri" kod adlı Ahmet Boyraz’ın 17 ayrı terör olayının sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

Asayiş 16.08.2019, 13:28 16.08.2019, 13:50
Öldürülen teröristin 17 ayrı terör olayının sorumlusu olduğu ortaya çıktı
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Yunanistan’dan 20 yıl önce bölücü terör örgütüne katılıp Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin lira ödülle Turuncu kategoride yer alan sözde "Munzur gücü sorumlusu" "Fikri" kod adlı Ahmet Boyraz’ın 17 ayrı terör olayının sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında 12-13 Ağustos’taki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri olan İstanbul nüfusuna kayıtlı Ahmet Boyraz’ın adli tıpta yapılan otopsisinin ardından katıldığı eylemler de netlik kazandı.

Yunanistan’da, bölücü terör örgütüne katıldıktan sonra örgütün Kuzey Irak’taki kamplarında bir süre eğitim alan Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin lira ödülle Turuncu kategoride yer alan sözde "Munzur gücü sorumlusu" "Fikri" kod adlı Ahmet Boyraz’ın ilk olarak 15 Ekim 2008’de Hakkari’nin Kavaklı bölgesinde çıkan çatışmada Uzman Çavuş Ferhat Erdin (Amasya), Komando Er Ferdi Sefa Kılıç (İzmir), Komando Er Umut Çiftçi (İzmir), Er Hasan İrkoç’un (Muş) şehit edilmesi, 2010’da Batman’da Özdemir ailesinden 3 sivilin şehit edilmesi, 27 Ağustos 2015’te Erzincan Kemah karayolu Acemoğlu Köprüsü mevkisinde yol kesme eylemi sırasında kaçmaya çalışan Makbule Vural’ın şehit edilmesi, Ali Rıza Vural’ın yaralanması, sivil vatandaşlara ait bir binek araç ve bir kamyon olmak üzere 2 aracın yakılması, bir mikserin yoldan çıkarılması ile Orman Su İşleri Müdürlüğüne ait araçtan 2 silahın gasp edilmesi, 30 Eylül 2017’de Tunceli-Erzincan karayolu üzerindeki bir tünele Türk bayrağı asan sivil vatandaşlara ateş açılması gibi toplamda 17 eyleme katıldığı belirlendi.

(Ahmet Akbuğa/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#yunanistan #terör #terörist
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