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Oltu çayı kızıl renge büründü
Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan Oltu Çayı akşamüstü aniden kızıl renge büründü. Oltu Çayı’nın kızıl renge büründüğünü gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.
Asayiş 19.09.2019, 19:26
Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan Oltu Çayı akşamüstü aniden kızıl renge büründü. Oltu Çayı’nın kızıl renge büründüğünü gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.
Halipaşa sakinlerinden Yılmaz Aydın, “Oltu Çayı’nın kırmızı akmasının nedeni Narman Peri Bacaları’na yağmur çok yağdığından oluyor” dedi.(İHA)
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