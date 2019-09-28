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Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

Artvin’in Borçka ilçesinde yoğun yağışın neden olduğu toprak kaymasında 5 katlı binanın iki katı çamurla doldu. Evde yaşayan Özdemir ailesi çamur yığını altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Asayiş 28.09.2019, 14:05
Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

Artvin’in Borçka ilçesinde yoğun yağışın neden olduğu toprak kaymasında 5 katlı binanın iki katı çamurla doldu. Evde yaşayan Özdemir ailesi çamur yığını altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Heyelan sabah saatlerinde Aksu Mahallesinde 5 katlı binada meydana geldi. Bölgede dün akşam saatlerinde itibaren etkili olan ve zaman zaman sağanak halinde yağan yağmur, sabah saatlerinde heyelana neden oldu. Yumuşayan toprak yüksek kesimlerden yağmur suyu ile birlikte Özdemir ailesinin yaşadığı 5 katlı binanın iki katının üzerine kaydı. Evde yaşayan Murat Özdemir, “Yağmurun etkisiyle yatak odası çamurla doldu. İki dakikayla ölümden döndük" dedi.

Özdemir, 2015 yılında meydana gelen selin ardından çocuklarını evin arkadaki odasında yatırmadıklarını ifade ederek "Şükür aileme bir şey olmadı. Benim için maddi kayıp hiç önemli değil. Ailem bugün hayatta olmayabilirdi. 2015 selinde yine aynı şeyleri yaşadık. Değişen hiçbir şey yok, Sadece geçmiş olsuna geliyorlar” ifadelerini kullandı.

"TEYAKKUZ HALİNDEYDİK"

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ise ilçesinde yaşanan selle ilgili yaptığı açıklamada "Gece saat 02.00 sıralarında yağış başladı. O saatten sonra hızla arttı. Zaten teyakkuz halindeydik bütün ekipler hazırdı. Sabah saat beşten sonra, dere suları iyice kabardı, yollara taşmaya başladı. Sevindirici tarafı can kaybı yok ama tabi ki mal kaybı var. Bazı ev ve iş yerleri hasar gördü. Şuan da yağmurun kesilmesiyle beraber gerekli önlemlerde alınmıştı. Bütün birimlerle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Karadeniz sürekli yağış alan bir bölge 2015 tarihinde bir sel felaketi yaşanmıştı. Bitmeyen bazı çalışmalar var. Onlar Da bitirilirse önlemler tam olarak alınmış olacak” ifadelerini kullandı.

(İHA)
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