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Onlarca şeftali kasasının altında kaldı: O anlar kamerada

Ankara Toptancı Hali’nde onlarca şeftali kasasının üzerine devrilmesiyle şeftalilerin altında kalan şahıs, hafif yaralandı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Asayiş 11.09.2019, 20:48
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Ankara Toptancı Hali’nde onlarca şeftali kasasının üzerine devrilmesiyle şeftalilerin altında kalan şahıs, hafif yaralandı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Toptancı Hali’nde meydana geldi. Hal’de bir iş yerinde çalışan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir işçi, şeftali kasalarını dizdiği sırada arkasında bulunan onlarca şeftali kasası aniden işçinin üzerine devrildi. Onlarca kasa şeftalinin altında kalan şahıs, hafif yaralandı. Şahsın, kilolarca şeftalinin altında kaldığı olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)
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