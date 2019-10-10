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Operasyon devam ediyor, silah ve bomba sesleri yankılanıyor

Barış Pınarı Harekatı operasyonu devam ederken, Mardin’in Nusaybin ilçesinde gece silah ve bomba sesleri yankılanıyor.

Asayiş 10.10.2019, 22:35 10.10.2019, 23:00
Operasyon devam ediyor, silah ve bomba sesleri yankılanıyor

Barış Pınarı Harekatı operasyonu devam ederken, Mardin’in Nusaybin ilçesinde gece silah ve bomba sesleri yankılanıyor.

Dün saat 16.00’da başlayan Barış Pınarı Harekatı sonrası Nusaybin’in karşı tarafında bulunan Kamışlı kentinden duyulan patlama ve silah sesleri gelmeye devam ediyor. Operasyon gece saatlerine kadar aralıksız devam ederken patlama ve silah sesleri Nusaybin ilçesine kadar ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#nusaybin #Barış Pınarı Harekatı #operasyon
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