Son Dakika
Irak’taki gösterilerde ölü sayısı 19 oldu!
Süper Lig'in starları bu kez topla değil okla vurdular!
Fransa’da polis merkezine bıçaklı saldırı
Maçlara cüzdansız giriş dönemi başlıyor!
Hatay'da zırhlı araç devrildi: 2 şehit 7 yaralı
Türkiye’nin "Ruh Sağlığı Haritası" kitap oldu

Operasyon yolunda şehit oldu

Hatay’da Amanos Dağı’nın yüksek kesimlerinde operasyona giderken aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçkin’in Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Şenyurt kasabasındaki baba ocağına acı haber ulaştı.

Asayiş 03.10.2019, 16:34 03.10.2019, 17:05
Operasyon yolunda şehit oldu
banner63

Hatay’da Amanos Dağı’nın yüksek kesimlerinde operasyona giderken aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçkin’in Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Şenyurt kasabasındaki baba ocağına acı haber ulaştı.

Hatay’da Amanos Dağları’nın yüksek kesimlerinde bulunan Çerçikaya mevkiinde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan araç bilinmeyen bir nedenle devrildi. Araçta bulunan 2’si ağır toplamda 7 asker yaralı olarak bölgeden alınıp, İskenderun’daki hastanelere görüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçkin (41) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Evli olduğu bilgisine ulaşılan Şehit Seçkin’in Tokat’ın Turhal ilçesinde bulunan baba ocağına acı haber Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Şenyurt Belediye Başkanı Ünal Arslan ve İlçe Jandarma Komutanı Aksoy Ağtürk tarafından ulaştırılırken, şehit evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Seçkin’in yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

(Dursun Ekrem Er/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
banner62
#Tokatın Turhal ilçesine bağlı Şenyurt kasabası #Uzman Çavuş Kadir Seçkin #Amanos Dağı #Operasyon yolunda şehit oldu
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
İmsak 05:17
Güneş 06:40
Öğle 12:43
İkindi 15:59
Akşam 18:35
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@