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Operasyonda öldürülen terörist köy muhtarının katili çıktı
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Operasyonda öldürülen terörist köy muhtarının katili çıktı

Siirt’in Baykan ilçe kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda öldürülen teröristlerden biri köy muhtarının katili çıktı.

Asayiş 29.08.2019, 23:26
Operasyonda öldürülen terörist köy muhtarının katili çıktı
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Siirt’in Baykan ilçe kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda öldürülen teröristlerden biri köy muhtarının katili çıktı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Ağustos 2019 tarihinde Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Bitlis’in Hizan ilçesi Bölüklü köyü muhtarı Salih Güven’i kaçırarak öldüren “Harun Berxwedan” kod adlı Uğur Dağlı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

(Selami Deniz/İHA)
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