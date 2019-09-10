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Organlarıyla 5 kişiye umut olan öğrencinin sınıfında hüzün hakim
Bursa’nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Samet Durmuş’un organları 5 kişiye umut oldu. 2019-2020 eğitim öğretim yılın başlamasıyla birlikte Durmuş’un okuduğu okulda ise hüzün hakim.
Asayiş 10.09.2019, 18:37
Bursa’nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Samet Durmuş’un organları 5 kişiye umut oldu. 2019-2020 eğitim öğretim yılın başlamasıyla birlikte Durmuş’un okuduğu okulda ise hüzün hakim.
Hayatını kaybeden Samet Durmuş’un bütün organları ailesi tarafından bağışlandı. Durmuş’un organları 5 kişiyi hayata bağladı. Genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden Samet Durmuş’un sınıfında ise hüzün hakim. Okuldaki arkadaşları Samet’in oturduğu sıraya çiçek ve fotoğrafını koydu. Öte yandan Durmuşun kaza geçirdiği gün tarlaya çalışmak için gittiği ve daha ilk iş günü olduğu öğrenildi.(Seyfettin Aras/İHA)
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