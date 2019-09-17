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Orman yangını kontrol altına alındı

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, Orhaneli ilçesinin Akçabük köyünde meydana gelen orman yangını, 4 helikopter, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kontrol altına alındığı bildirildi.

Asayiş 17.09.2019, 18:16
Orman yangını kontrol altına alındı
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Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, Orhaneli ilçesinin Akçabük köyünde meydana gelen orman yangını, 4 helikopter, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kontrol altına alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, saat 15.45 sıralarında Akçabük top sahası yakınlarındaki çamlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve vatandaşlar alevleri söndürmek için müdahale etti. Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, "4 helikopter, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların iştirakiyle yangın kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen alevler için söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebi çok yönlü olarak araştırılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)
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