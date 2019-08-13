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Orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Asayiş 13.08.2019, 21:16
Orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Yapıldak Mahallesi’ndeki İni Dağı’nda henüz bilinmeyen bir nedenle ormanda yangın çıktı.5 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarında 2 helikopter, 10 arazör, 4 iş makinesi ve 100 işçi görev yaparken, yangında yüzlerce ağaç kül oldu. Söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

(İHA)
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