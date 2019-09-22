Son Dakika
TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor
THY ve AnadoluJet yurt içi uçuş paketlerini yeniledi
Akaryakıt istasyonu yakınındaki otluk yangını korkuttu
Yaşayan tarih Fatma Nine, yıllara meydan okuyor
Şehit askerin cenazesi gözyaşlarıyla karşılandı
Rodrigues’in ayak bileğinde zorlanma tespit edildi
Siirt'te 7 terörist etkisiz hale getirildi
Erzincan’da muhtarlık kavgası: 4 yaralı
Tunceli, teröristlere mezar oldu
Kahramankazan>'da Mahalle Kültür Evleri’nde ilk adım

Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde gece yarısı ormanlık alanda yaktıkları ateşin başında oturan iki genç, bir vatandaş tarafından ikaz edilince olay yerinden kaçtı. Ateş vatandaşlar tarafından söndürülürken, jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

Asayiş 22.09.2019, 10:56
Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi
banner63

Antalya’nın Alanya ilçesinde gece yarısı ormanlık alanda yaktıkları ateşin başında oturan iki genç, bir vatandaş tarafından ikaz edilince olay yerinden kaçtı. Ateş vatandaşlar tarafından söndürülürken, jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, dün gece yarısı Alanya’da D-400 karayolu üzeri Avsallar bölgesinde yaşandı. Gece saat 02.30 sularında ormanlık alanda ateş yakan gençleri gören sürücü, aracını durdurup jandarmayı aradı. Jandarma olay yerine gelinceye kadar ateşi gören diğer vatandaşların da müdahalesi üzerine iki genç olay yerinden uzaklaştı. Yakılan ateş vatandaşlar tarafından söndürülürken, olay yerine gelen jandarma ekipleri eşkallerini aldığı şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı ihbar eden Recep Erdoğan, Alanya’dan İncekum’a giderken ateşi fark ettiğini belirterek, "Durumu ihbar ettim, jandarma gelene kadar kaçtılar. Yoldan geçen diğer araçlar durarak ateşi söndürmeme yardım etti. Allah korusun görmemiş olsaydık ve ateş ormana gitseydi yarın buralar kül olurdu. Bazı sarhoşlar buralarda ateş yakıp içiyorlar. Bunlara karşı dikkatli olalım, ormanlarımızı koruyalım" dedi.

(İHA)
Yorumlar (0)
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 22 Eylül 2019
İmsak 05:06
Güneş 06:29
Öğle 12:46
İkindi 16:11
Akşam 18:53
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Fenerbahçe 5 10
3. Denizlispor 5 8
4. Çaykur Rizespor 4 8
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Adana Demirspor 5 9
3. Keçiörengücü 5 9
4. Bursaspor 5 9
5. Hatayspor 4 8
6. Fatih Karagümrük 4 8
7. Altay 5 8
8. Akhisar Bld.Spor 4 7
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Bournemouth 6 10
5. Tottenham 6 8
6. M. United 5 8
7. Burnley 6 8
8. Sheffield United 6 8
9. Chelsea 5 8
10. Arsenal 5 8
11. West Ham 5 8
12. Southampton 6 7
13. Crystal Palace 5 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 5 10
2. Sevilla 4 10
3. Atletico Madrid 5 10
4. Villarreal 5 8
5. Real Madrid 4 8
6. Athletic Bilbao 4 8
7. Barcelona 5 7
8. Levante 5 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Osasuna 5 7
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Betis 5 5
13. Real Valladolid 5 5
14. Celta de Vigo 5 5
15. Valencia 4 4
16. Mallorca 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 5 2
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@