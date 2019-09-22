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Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi
Antalya’nın Alanya ilçesinde gece yarısı ormanlık alanda yaktıkları ateşin başında oturan iki genç, bir vatandaş tarafından ikaz edilince olay yerinden kaçtı. Ateş vatandaşlar tarafından söndürülürken, jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.
Asayiş 22.09.2019, 10:56
Antalya’nın Alanya ilçesinde gece yarısı ormanlık alanda yaktıkları ateşin başında oturan iki genç, bir vatandaş tarafından ikaz edilince olay yerinden kaçtı. Ateş vatandaşlar tarafından söndürülürken, jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.
Olayı ihbar eden Recep Erdoğan, Alanya’dan İncekum’a giderken ateşi fark ettiğini belirterek, "Durumu ihbar ettim, jandarma gelene kadar kaçtılar. Yoldan geçen diğer araçlar durarak ateşi söndürmeme yardım etti. Allah korusun görmemiş olsaydık ve ateş ormana gitseydi yarın buralar kül olurdu. Bazı sarhoşlar buralarda ateş yakıp içiyorlar. Bunlara karşı dikkatli olalım, ormanlarımızı koruyalım" dedi.(İHA)
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