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Ortaca’daki yangın için bölgeden helikopter desteği geldi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, dün akşamüzeri yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangına, sabah İzmir, Denizli ve Antalya’dan takviye gelen 5 helikopterle birlikte havadan 9 araçla müdahale ediliyor.

Asayiş 14.09.2019, 09:46 14.09.2019, 10:11
Ortaca’daki yangın için bölgeden helikopter desteği geldi
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Muğla’nın Ortaca ilçesinde, dün akşamüzeri yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangına, sabah İzmir, Denizli ve Antalya’dan takviye gelen 5 helikopterle birlikte havadan 9 araçla müdahale ediliyor.

Ortaca’nın Gölbaşı Mahallesi Sıtma Deresi mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve daha sonra Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle yeniden aktif hale geldi. Sarp arazide geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan güçlükle müdahale edildi.

Sabah günün ağarmasıyla birlikte ilk etapta Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter ile başlayan müdahalelere daha sonra İzmir, Denizli ve Antalya’dan 5 helikopter takviyesi daha geldi. Yangına 9 helikopter, 25 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer ve 150 personel havadan ve karadan müdahale ediyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#orman yangini #muğla
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