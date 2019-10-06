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Osmaniye'de orman yangını
- Kadirli ilçesinde çıkan ve 1 dekar alanın zarar gördüğü orman yangını kontrol altına alındı
Asayiş 05.10.2019, 23:24 06.10.2019, 00:13
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında 1 dekar alanda zarar oluştu.
Bağ Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevlerin söndürülmesi için yürütülen çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.
Kontrol altına alınan yangında 1 dekar alan zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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