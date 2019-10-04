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ÖSO mensupları Milli Ordu adı altında birleşti

Şanlıurfa’da Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları düzenledikleri toplantı ile Suriye Milli Ordusu (Ceyşül Vatani) adı altında birleştiklerini duyurdu.

Asayiş 04.10.2019, 17:09
ÖSO mensupları Milli Ordu adı altında birleşti
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Şanlıurfa’da Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları düzenledikleri toplantı ile Suriye Milli Ordusu (Ceyşül Vatani) adı altında birleştiklerini duyurdu.

Özgür Suriye Ordusu’nu oluşturan komutanlar, Şanlıurfa’da toplandı. Toplantıda Suriye’nin geleceğini ilgilendiren önemli kararlar ele alındı. Tüm ÖSO komutanları, Milli Ordu (Ceyşül Vatani) adı altında birleştiklerini Şanlıurfa’dan duyurdu. Özgür Suriye Ordusu komutanlarının kuracağı Milli Ordu’nun Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı olası operasyona da destek vereceği belirtildi.

Toplantı sonunda açıklama yapan Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa, tek çatı altına Milli Ordu’yu oluşturarak birlik ve beraberlik içinde hareket edileceğini söyledi. Mustafa, “Burada yeni bir yapılanma ile ilgili toplantı düzenlendi. Bu toplantı sonunda geçici hükümet çatısı altında ve bakanlığında katkılarıyla bir nizami ordu oluşacak. Büyük ikim gruptan olan Ulusal Ordu ve Kurtuluş Cephesi birleşerek yeni bir çatı altında birleşiyor. Böylelikle tüm ılımlı muhalefetin silahlı unsurlarını tek çatı altında birleştirmiş olacağız” ifadelerini kulandı.

(Ahmet Kolsuz - Sinan Özdemir/İHA)
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