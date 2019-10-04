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ÖSO mensupları Milli Ordu adı altında birleşti
Şanlıurfa’da Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları düzenledikleri toplantı ile Suriye Milli Ordusu (Ceyşül Vatani) adı altında birleştiklerini duyurdu.
Asayiş 04.10.2019, 17:09
Şanlıurfa’da Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları düzenledikleri toplantı ile Suriye Milli Ordusu (Ceyşül Vatani) adı altında birleştiklerini duyurdu.
Toplantı sonunda açıklama yapan Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa, tek çatı altına Milli Ordu’yu oluşturarak birlik ve beraberlik içinde hareket edileceğini söyledi. Mustafa, “Burada yeni bir yapılanma ile ilgili toplantı düzenlendi. Bu toplantı sonunda geçici hükümet çatısı altında ve bakanlığında katkılarıyla bir nizami ordu oluşacak. Büyük ikim gruptan olan Ulusal Ordu ve Kurtuluş Cephesi birleşerek yeni bir çatı altında birleşiyor. Böylelikle tüm ılımlı muhalefetin silahlı unsurlarını tek çatı altında birleştirmiş olacağız” ifadelerini kulandı.(Ahmet Kolsuz - Sinan Özdemir/İHA)
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