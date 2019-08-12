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Otomobil alev alev yandı
Düzce D-655 karayolunda motor kısmından tutuşan otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.
Asayiş 12.08.2019, 11:11
Düzce D-655 karayolunda motor kısmından tutuşan otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.
Olay yerine gelen Boğaziçi ve Düzce Belediyesi’ne ait itfaiye aracıyla yangın kontrol altına alındı. Araç kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangını gören bir vatandaş, “Yangını gördük ve indik. Yangın tüpleri ile müdahale ettik ancak söndüremedik. İtfaiye geldi söndürdü” diye konuştu.(Ali Yıldız-Selçuk Akyol/İHA)
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