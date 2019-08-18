Son Dakika
Kuzey Irak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yurtta hava durumu - İstanbul Ankara Hava Durumu - 18 Ağustos 2019
Eminönü alt geçidindeki suyun büyük kısmı tahliye edildi
Beşiktaş kötü başladı
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu - 18 Ağustos İstanbul Hava Durumu Ne Olacak?
İzmir-İstanbul otoyolunda feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Ağustos MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Yağış nedeniyle D-100’de trafik durma noktasına geldi
Yargıtay'dan 'adli yıl açılış töreni' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz

Otomobil arızalanan kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar-Konya karayolunda arızalanan kamyona otomobilin arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Asayiş 18.08.2019, 13:12
Otomobil arızalanan kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar-Konya karayolunda arızalanan kamyona otomobilin arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 6’ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kargo şirketine ait kamyonun sürücüsü arızalanan aracı güvenlik şeridine çekti. Bu sırada Diyarbakır’dan Aydın’a giden bir otomobili, yol kenarındaki kamyonu fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Sıkıştıkları araçtan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince çıkartılan yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar ve Akşehir Devlet Hastanelerine sevk edildi. Otomobilin çarpması sonucunda kamyonun arka lastik aksamının yerinden çıkması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kaza sonrası karayolunda trafik akışı tek yönlü verilirken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(Ergün Çini /İHA)
Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Ağustos 2019
İmsak 04:22
Güneş 05:56
Öğle 12:58
İkindi 16:45
Akşam 19:50
Yatsı 21:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 1 3
2. Denizlispor 1 3
3. Alanyaspor 1 3
4. Çaykur Rizespor 1 3
5. Ankaragücü 0 0
6. Antalyaspor 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Göztepe 0 0
10. Başakşehir 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Konyaspor 0 0
13. Trabzonspor 0 0
14. Malatyaspor 0 0
15. Gençlerbirliği 1 0
16. Kayserispor 1 0
17. Galatasaray 1 0
18. Beşiktaş 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Adana Demirspor 1 3
3. Menemen Belediyespor 1 3
4. Osmanlıspor 1 3
5. Adanaspor 0 0
6. Akhisar Bld.Spor 0 0
7. Altay 0 0
8. Altınordu 0 0
9. Erzurum BB 0 0
10. Hatayspor 0 0
11. Keçiörengücü 0 0
12. Ümraniye 0 0
13. İstanbulspor 0 0
14. Boluspor 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 0 -6
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. Brighton 2 4
5. Tottenham 2 4
6. Bournemouth 2 4
7. Everton 2 4
8. M. United 1 3
9. Burnley 2 3
10. Norwich City 2 3
11. Sheffield United 1 1
12. Crystal Palace 1 1
13. Leicester City 1 1
14. Wolverhampton 1 1
15. West Ham 2 1
16. Aston Villa 2 0
17. Newcastle 2 0
18. Southampton 2 0
19. Chelsea 1 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Mallorca 1 3
3. Athletic Bilbao 1 3
4. Osasuna 1 3
5. Granada 1 1
6. Villarreal 1 1
7. Real Sociedad 1 1
8. Valencia 1 1
9. Atlético Madrid 0 0
10. Deportivo Alaves 0 0
11. Espanyol 0 0
12. Getafe 0 0
13. Levante 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Valladolid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Eibar 1 0
18. Barcelona 1 0
19. Leganés 1 0
20. Celta de Vigo 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@