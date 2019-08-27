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Otomobil bahçeye uçtu faciadan dönüldü

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Bahçede kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 27.08.2019, 10:08
Otomobil bahçeye uçtu faciadan dönüldü

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Bahçede kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi belediyesi Belsin Mahallesinde meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 38 VD 682 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Kazanın ardından olay yerine gelen polis inceleme yaptı. Kaza anında bahçede kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, takla atan otomobilde de yaralanan olmadı. Yapılan incelemelerin ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin hızla bahçeye düşerek takla attığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)
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