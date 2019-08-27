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Otomobil bahçeye uçtu faciadan dönüldü
Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Bahçede kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş 27.08.2019, 10:08
Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Bahçede kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Öte yandan kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin hızla bahçeye düşerek takla attığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(İHA)
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