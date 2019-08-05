Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Isparta Senirkent’te otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden biri hayatını kaybederken diğeri yaralı olarak kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.
Isparta Senirkent’te otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden biri hayatını kaybederken diğeri yaralı olarak kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, geçtiğimiz Cuma akşamı Senirkent - Yalvaç yolu üzerindeki Büyükkabaca kasabası kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Ahmet T. yönetimindeki otomobil ile Fikret T. idaresindeki kamyon kafa kafaya çarpışarak kaza yaptı. Feci kazada otomobil sürücüsü Ahmet T. olay yerinde hayatını kaybederek aracında sıkışırken, diğer sürücü Fikret T. ise yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil servis, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, araçta sıkışan otomobil sürücüsünün öldüğünü belirlerken talihsiz adamın cenazesi AFAD ekiplerince bulunduğu yerden güçlükle çıkarılabildi.
Öte yandan, yaralı sürücüye kaza mahallinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri daha sonra ambulansla hastaneye sevk etti.
(İHA)
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