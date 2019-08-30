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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anında olay yerinden geçen başhekim ve hemşire adayı yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Asayiş 30.08.2019, 21:43
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anında olay yerinden geçen başhekim ve hemşire adayı yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza, İznik-Sakarya karayolu üzerinde bulunan Beşevler köyün de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. yönetimindeki 78 AL986 plakalı otomobil ile Mustafa Y. (44) yönetimindeki 11 AP 699 plakalı kamyonet Beşevler köy içinde çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan, aynı aileden Sadık (69), Hanım, Haşim (48), Sadık Veysel A. (18) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi tesadüfen kaza yerinden geçmekte olan Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güliz Bilgiç Özyaşar ve Beşevler köyünde ikamet eden hemşireliği kazanmış ancak atamasını bekleyen Melek Kaya adlı hemşire adayı ambulanslar gelinceye kadar ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine ve Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Zuhal Zengin/İHA)
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