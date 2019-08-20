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Otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu anne ile çocuğu hayatını kaybetti, baba yaralandı.
Asayiş 19.08.2019, 23:59
Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu anne ile çocuğu hayatını kaybetti, baba yaralandı.
Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.(Ömer Keleş/İHA)
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