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Otomobil, minibüs ve tırın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Asayiş 11.10.2019, 18:22
Otomobil, minibüs ve tırın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sapanca’nın Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi TEM otoyolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan dönmekte olan K.B. idaresindeki 34 BYF 886 plakalı otomobil, İzmit istikametinden gelen A.A. idaresindeki 42 CUH 11 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil TEM otoyolundan ana yola çıkmak için bekleyen N.Ç. idaresindeki 36 RY 6154 plakalı tıra yandan çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşları durumu sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada otomobilde bulunan K.B., L.B. ile minibüste bulunan Y.A, Y.A ve C.Ç.’nin yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sapanca ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Yusuf Ersoy/İHA)
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