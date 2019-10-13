Otomobil otobüs durağına daldı: 3 ölü
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, iş çıkışı durakta otobüs bekleyen 3 kadına otomobil çarptı. Olayda 3 kadın da hayatını kaybetti.
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, iş çıkışı durakta otobüs bekleyen 3 kadına otomobil çarptı. Olayda 3 kadın da hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; bir balık lokantasında çalışan 3 kadın, mesai bitimi sonrası Biga’ya dönmek için yolun karşısındaki durakta otobüs beklemeye başladı. Bu sırada süratli bir şekilde gelen 34 US 324 plakalı ve M.Ö. isimli sürücünün sürdüğü otomobil aniden durağa daldı ve 3 kadına çarptı. 3 kadın olay yerinde hayatında kaybetti. Durağa dalan araçta sürücü, sürücünün bir arkadaşı ve sürücünün bir oğlunun bulunduğu ve hepsinin alkollü olduğu aktarıldı.
Olay yerinde hayatını kaybeden F.B.D., Y.B. ve S.A. savcının incelemesinden sonra Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araçtaki şahıslar ise gözaltına alındı.
(İHA)
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