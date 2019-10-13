Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
Futbol: Hazırlık maçı
"NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız"
Bakan Kasapoğlu Avrupa Şampiyonu olan Kadın Golbol Milli Takımını kutladı
"Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğü amaçlanıyor"
Ayhancan Güven ikinci kez şampiyon

Otomobil otobüs durağına daldı: 3 ölü

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, iş çıkışı durakta otobüs bekleyen 3 kadına otomobil çarptı. Olayda 3 kadın da hayatını kaybetti.

Asayiş 12.10.2019, 08:48 12.10.2019, 10:17
Otomobil otobüs durağına daldı: 3 ölü

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, iş çıkışı durakta otobüs bekleyen 3 kadına otomobil çarptı. Olayda 3 kadın da hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; bir balık lokantasında çalışan 3 kadın, mesai bitimi sonrası Biga’ya dönmek için yolun karşısındaki durakta otobüs beklemeye başladı. Bu sırada süratli bir şekilde gelen 34 US 324 plakalı ve M.Ö. isimli sürücünün sürdüğü otomobil aniden durağa daldı ve 3 kadına çarptı. 3 kadın olay yerinde hayatında kaybetti. Durağa dalan araçta sürücü, sürücünün bir arkadaşı ve sürücünün bir oğlunun bulunduğu ve hepsinin alkollü olduğu aktarıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden F.B.D., Y.B. ve S.A. savcının incelemesinden sonra Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araçtaki şahıslar ise gözaltına alındı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#çanakkale #Biga #asayiş #otobüs durağı
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@