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Otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı: 1’i asker 3 yaralı

Ankara’da hızını alamayan otomobil, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken araç içerisindeki alkol şişeleri dikkat çekti.

Asayiş 01.08.2019, 09:00 01.08.2019, 09:17
Otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı: 1’i asker 3 yaralı

Ankara’da hızını alamayan otomobil, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken araç içerisindeki alkol şişeleri dikkat çekti.

Kaza, saat 02.00 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kızılay istikametinde ilerleyen Osman Selim Akçı idaresindeki 06 BMC 559 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, Erhan Yaman’ın yol üzerine park ettiği 06 ZJP 29 plakalı gsm şirketine ait hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, kullanılamaz hale gelen otomobilde bulunan sürücü Akçı ve beraberindeki Hakan Mutlu ile Erhan Y. otomobilde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin çalışması sonucu sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yapmasının ardından ambulanslar ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan birinin askeri personel olduğu belirtildi.

Kaza sonucu, Akay kavşağının Kızılay yönündeki bir şeridi ulaşıma kapanırken polis ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede araç içerisinde alkol şişeleri bulundu. Yaralanan şahıslardan birinin askeri personel olduğu belirlenen kazaya ilişkin polis, inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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