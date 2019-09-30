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Otomobil takla attı, sürücü ve köpeği yaralandı
Mersin’in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve yanında bulunan köpeği yaralandı.
Asayiş 30.09.2019, 23:28
Kaza, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Şehit Sunay Atilla üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle istikametinden Yarenlik alanına doğru seyir halindeyken yüksekliği yaklaşık 10 metre olan üst geçitte Derya Aslı K. idaresindeki 33 PL 398 plakalı araç kontrolden çıkarak takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Derya Aslı K. ve yanındaki köpeği araçtan fırladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü Derya Aslı K. ve köpeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.(Ersoy Yalçın/İHA)
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