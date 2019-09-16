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Otomobil, tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Isparta’da, otomobilin aynı yönde önünde seyreden tomruk yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkarılırken, kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü.

Asayiş 15.09.2019, 23:41
Otomobil, tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı, ortalık savaş alanına döndü
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Isparta’da, otomobilin aynı yönde önünde seyreden tomruk yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkarılırken, kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Isparta - Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Ç. yönetimindeki 07 LAA 35 plakalı kamyon ile aynı yönde arkadan gelen Ahmet K. yönetimindeki 03 F 1666 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kamyona arkadan çarpan otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada ortalık savaş alanına dönerken, otomobil sürücüsü Ahmet K. ile beraberinde yolcu olarak bulunan Zübeyde K., Beyza K. ve Sude K. yaralandı. Yaralılardan ikisi, hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkıştı.

Çevredekiler tarafından kazanan ihbar edilmesi üzerine, bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 yaralıyı bulunduğu yerden güçlükle çıkartabildi.

Kurtarılan yaralılar, ambulanslarla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobilin hurdaya döndüğü kaza nedeniyle Isparta - Afyonkarahisar Karayolu’nda trafik kısmen bir süre aksadı.

Kazaya karışan araçların kurtarıcılar yardımıyla kaldırılması sonrasında yol tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)
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