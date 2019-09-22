Son Dakika
TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor
THY ve AnadoluJet yurt içi uçuş paketlerini yeniledi
Akaryakıt istasyonu yakınındaki otluk yangını korkuttu
Yaşayan tarih Fatma Nine, yıllara meydan okuyor
Şehit askerin cenazesi gözyaşlarıyla karşılandı
Rodrigues’in ayak bileğinde zorlanma tespit edildi
Siirt'te 7 terörist etkisiz hale getirildi
Erzincan’da muhtarlık kavgası: 4 yaralı
Tunceli, teröristlere mezar oldu
Kahramankazan>'da Mahalle Kültür Evleri’nde ilk adım

Otomobil, traktöre çarptı: 5 yaralı

Elazığ’da otomobilin traktöre çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Asayiş 22.09.2019, 12:42
Otomobil, traktöre çarptı: 5 yaralı
banner63

Elazığ’da otomobilin traktöre çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrice ilçesine bağlı Akbuğday köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 23 HP 524 plakalı otomobil F.D. idaresindeki 23 FV 174 plakalı traktörün römork kısmına çarptı. Kazada römorkta bulunan 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza yerine UMKE, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

(İHA)
Yorumlar (0)
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 22 Eylül 2019
İmsak 05:06
Güneş 06:29
Öğle 12:46
İkindi 16:11
Akşam 18:53
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Fenerbahçe 5 10
3. Denizlispor 5 8
4. Çaykur Rizespor 4 8
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Adana Demirspor 5 9
3. Keçiörengücü 5 9
4. Bursaspor 5 9
5. Hatayspor 4 8
6. Fatih Karagümrük 4 8
7. Altay 5 8
8. Akhisar Bld.Spor 4 7
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Bournemouth 6 10
5. Tottenham 6 8
6. M. United 5 8
7. Burnley 6 8
8. Sheffield United 6 8
9. Chelsea 5 8
10. Arsenal 5 8
11. West Ham 5 8
12. Southampton 6 7
13. Crystal Palace 5 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 5 10
2. Sevilla 4 10
3. Atletico Madrid 5 10
4. Villarreal 5 8
5. Real Madrid 4 8
6. Athletic Bilbao 4 8
7. Barcelona 5 7
8. Levante 5 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Osasuna 5 7
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Betis 5 5
13. Real Valladolid 5 5
14. Celta de Vigo 5 5
15. Valencia 4 4
16. Mallorca 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 5 2
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@