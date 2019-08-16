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Otomobilde kafasına taş isabet eden kadın öldü
Samsun’da seyir halindeki otomobile atılan taşın kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Asayiş 16.08.2019, 18:46
Samsun’da seyir halindeki otomobile atılan taşın kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Canik ilçe polisinin yaptığı araştırma sonucu taşı atarak Emine Aktan’ın ve kızının yaralanmasına sebep olan Ali P. ise 9 gün önce tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı cezaevine gönderilmişti.(İHA)
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