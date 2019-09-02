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Otomobilden 49 bin 730 adet hap çıktı

Hatay’da bir otomobilde yapılan aramada 49 bin 730 adet Tradamol hap ele geçirildi.

Asayiş 02.09.2019, 16:41 02.09.2019, 17:01
Otomobilden 49 bin 730 adet hap çıktı

Hatay’da bir otomobilde yapılan aramada 49 bin 730 adet Tradamol hap ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda bir otomobilde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşıldı. Narkotik ekipleri takibe aldıkları otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği "Akrep"in yaptığı aramada, poşetler ve renkli peçetelerle aracın içerisinde saklanmış olan 49 bin 730 adet Tradamol hap ve 144 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu M.S.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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