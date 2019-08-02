Son Dakika
MSB, "ABD heyeti Türkiye’ye gelecek"
YAŞ Kararları Açıklandı
Yüksek Askeri Şura toplandı
'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe
Çanakkale’de Deprem
Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Demir, "S-400’lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir"
Demir, "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok"
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı

Otomobile çarpan tır yandı: 2 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde bekleyen otomobile çarpan tır alev alev yanarken, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 02.08.2019, 20:05
Otomobile çarpan tır yandı: 2 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde bekleyen otomobile çarpan tır alev alev yanarken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Karapınar-Konya karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar istikametinden Konya yönüne doğru giden Yüksel B. idaresindeki 34 UH 5409 plakalı tır, güvenlik şeridinde park halindeki İlknur S. idaresindeki 41 EA 620 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil ve tır yoldan çıkarak şarampole inerken, otomobil ile yan yatan tırın sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından tırda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkarttı. Ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan İlknur S. ve Yüksel B. tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü İlknur S.’nin çocuğunun tuvalet ihtiyacı gelmesi üzerine yolun kenarına durduğu, kaza esnasında eşi ve çocuğunun otomobilde olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Cihan Karakış/İHA)
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 02 Ağustos 2019
İmsak 03:59
Güneş 05:40
Öğle 13:00
İkindi 16:52
Akşam 20:09
Yatsı 21:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@