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Otomobiliyle önce duvara çarptı sonra olay yerinden kaçtı
Beyoğlu’nda otomobiliyle bir evin duvarına çarpan sürücü, ardından aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.
Asayiş 06.08.2019, 22:31
Beyoğlu’nda otomobiliyle bir evin duvarına çarpan sürücü, ardından aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.
Otomobil ile duvara çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşan sürücü izini kaybettirdi. Kazanın olduğunu gören mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Mahalle sakinleri otomobili duvar kısmından alarak düz bir alana getirdi. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.(İHA)
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