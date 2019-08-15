Son Dakika
Hükümet memurlara ilişkin zam teklifini yarın açıklayacak
İşsizlik rakamları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama
Ürdün'den İsrail'e 'Kudüs' notası
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kaç para kazandı?
Biga’da orman yangını
İçişleri Bakanlığı: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI MHP'de Bayramlaşma Töreni - İzle
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi

Otomobille cip çarpıştı: 8 yaralı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Asayiş 15.08.2019, 16:58 15.08.2019, 17:25
Otomobille cip çarpıştı: 8 yaralı
banner63

Isparta’nın Senirkent ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Senirkent - Yalvaç Karayolu Büyükkabaca dört yol kavşağında meydana geldi.

İddiaya göre, 32 LS 539 plakalı otomobille, 42 EB 500 plakalı cip kavşakta çarpışarak kaza yaptı. Kaza sonrasında hurdaya dönerek savrulan otomobilin bir kısmı refüjde kalırken, cip ise rüfüjeki direğe çarptıktan sonra durabildi. Talihsiz kazada, Nuriye Altınay, Mustafa Ali Kademli, Tuğba Kademli, Veli Altınay, Berkin Tekbaş, Tahir Tekbaş, Ecrin Tekbaş ve Serap Irlayıcı Tekbaş olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları ambulansla çeşitli hastanelere sevk ettiler. Öte yandan, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

(Ali İhsan Kunt - Feti Kılıç /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
banner62
#senirkent #ısparta #trafik kazası #kaza #cip #asayiş #otomobil
Yorumlar (0)
33°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Ağustos 2019
İmsak 04:18
Güneş 05:53
Öğle 12:58
İkindi 16:46
Akşam 19:54
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@