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Otomobille tır çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Bitlis’in Ahlat ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.
Asayiş 25.09.2019, 11:26 25.09.2019, 11:31
Bitlis’in Ahlat ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Ahlat-Tatvan karayolu üzerinde meydana geldi. Maşallah Bozan yönetimindeki 34 KPE 48 plakalı otomobille Tekin Sevinğci yönetimindeki 13 AAD 051 plakalı tır çarpıştı. Kazada Maşallah Bozan ile eşi Leyla Bozan ve bir çocuk hayatını kaybederken, yanlarında bulunan 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada tır şoförü hafif yaralanırken, olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor. Öte yandan, olay yerine gelen Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat kazayla ilgili bilgi aldı.
(Özkan Olcay/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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