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Su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı
Oyun oynarken kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı
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Oyun oynarken kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okul bahçesinde oynarken boş olan kuyuya düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Asayiş 05.09.2019, 19:29
Oyun oynarken kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okul bahçesinde oynarken boş olan kuyuya düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, okul bahçesinde oynayan Efe Bana (12), yaklaşık 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven ile indikleri kuyudan çocuğu dışarı çıkardı. Kolundan yaralanan Bana, 112 Acil Servis ekibince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bana’nın arkadaşı, okul bahçesinde oynarken kuyunun üzerinde bulunan demirin üstüne basınca kapakla birlikte kuyuya düştüğünü söyledi.

(İlker Uyar/İHA)
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