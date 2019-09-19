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Oyunculara saldırıp, restorana zarar veren zanlıların görüntüleri ortaya çıktı
İzmir’de oyuncu Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ile organizatör Serhat Aydoğdu’nun bir restoranda saldırıya uğradıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.
Asayiş 18.09.2019, 22:05 18.09.2019, 23:01
İzmir’de oyuncu Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu ile organizatör Serhat Aydoğdu’nun bir restoranda saldırıya uğradıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.
(İHA)
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