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Özel harekat destekli nefes kesen narkotik operasyonu: 25 gözaltı
Başarılı operasyonlarla uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal’da 20 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Nefes kesen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi.
Asayiş 24.09.2019, 09:18 24.09.2019, 09:47
Başarılı operasyonlarla uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal’da 20 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Nefes kesen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi.
Operasyon sürdüğü esnada özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alarak adeta kuş uçurtmadı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve şüpheliler emniyete götürüldü.
(İHA)
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