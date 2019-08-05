Özge'yi tartıştığı ağabeyi bıçaklayarak öldürdü

ANKARA’da, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.C., tartıştığı kız kardeşi Özge Sazlı’yı (29) bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan A.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mamak ilçesine bağlı Duralialıç Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ve şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen A.C., evde kız kardeşi Özge Sazlı ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, arbedeye dönüştü. Bu sırada mutfağa yönelen A.C., eline geçirdiği bıçakla kız kardeşini bıçaklamaya başladı. Kardeşinin kanlar içinde yerde kaldığı görüp panikleyen A.C., evden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Özge Sazlı’nın öldüğünü tespit etti. Sazlı’nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.



TUTUKLANDI

Polis, olay yerinden kaçan A.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. A.C., çalışmalar kapsamında aynı günün akşamı saklandığı yerde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.C., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. A.C., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

