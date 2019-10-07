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Pakistanlı şahsı kaçırıp 15 bin Euro fidye isteyen şahıslar yakalandı
Sancaktepe’de Pakistan uyruklu Sajıd A. (44) isimli şahsı kaçırarak çalıştığı iş yeri sahibinden 15 bin Euro fidye isteyen şahıslar, polis tarafından yakalandı.
Asayiş 07.10.2019, 13:47
Sancaktepe’de Pakistan uyruklu Sajıd A. (44) isimli şahsı kaçırarak çalıştığı iş yeri sahibinden 15 bin Euro fidye isteyen şahıslar, polis tarafından yakalandı.
Aracın Hulusi T.(37) isimli şahsa ait olduğunu belirleyen polis, şahsın evini takibe aldı. Evin önüne gelen araçtaki Hulusi T. ile birlikte Sertaç D. (23), Mert B. (25) ve Pakistan uyruklu Abdullah B. (27) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(İHA)
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