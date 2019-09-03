Son Dakika
Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
Otomobil satışları, ilk sekiz ayda yüzde 43,94 azaldı
Palu ailesi ile ilgili flaş gelişme
Tartıştığı komşusunu sokak ortasında vurdu
Kabil’de patlama: 16 ölü, 116 yaralı
Mezarlıktan yükselen inleme sesleri Aydın’ı ayağa kaldırdı
Ruhani: "ABD ile müzakereye ilişkin bir karar almadık"
Başakşehir kadrosu sil baştan
Yüksek ses çıkartıyor diye karı-kocaya kurşun yağdırdı
Tekne kazasında 25 kişinin cesedi bulundu

Palu ailesi ile ilgili flaş gelişme

Aylardır gündemde kalan Palu ailesi ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davaya Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi.

Asayiş 03.09.2019, 12:29
Palu ailesi ile ilgili flaş gelişme
banner63

Aylardır gündemde kalan Palu ailesi ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davaya Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’nın dosyasını açtığı ve aylardır Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Palu Ailesi ile ilgili flaş bir gelişme yaşadı. Müge Anlı’nın canlı yayında duyurduğu bilgiye göre; Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Meryem ve Melike Tahnal’ın davası sürerken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi.

Programı ihbar kabul eden Başsavcılık, program CD’lerini incelemek üzere istedi. Ardından Melike ve Meryem’i öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Tuncer Ustael hakkında; tecavüz ve çocuklara kötü muamele suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı.

(İHA)
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@