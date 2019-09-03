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Palu ailesi ile ilgili flaş gelişme
Aylardır gündemde kalan Palu ailesi ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davaya Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi.
Asayiş 03.09.2019, 12:29
Aylardır gündemde kalan Palu ailesi ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davaya Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi.
Programı ihbar kabul eden Başsavcılık, program CD’lerini incelemek üzere istedi. Ardından Melike ve Meryem’i öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Tuncer Ustael hakkında; tecavüz ve çocuklara kötü muamele suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı.(İHA)
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