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Paraşütçüler ağaçlık alana düştü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yamaç paraşütü yaparken ağaçlık alana düşen 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Asayiş 29.08.2019, 21:23
Paraşütçüler ağaçlık alana düştü
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yamaç paraşütü yaparken ağaçlık alana düşen 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Serdivan ilçesinde bulunan Kırantepe Sosyal Havacılık Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Y.Y. isimli kadın ile 22 yaşındaki B.A. isimli kişi paraşütle Kırantepe Sosyal Havacılık Merkezinden havalandı. 2 paraşütçü havalandıktan bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrollerini kaybederek Sosyal Havacılık Merkezi yakınlarında bulunan ağaçlık alana düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce ağaçlık alana düşen paraşütçüler hafif yaralı olarak kurtarıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Burak Can Tokyürek/İHA)
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