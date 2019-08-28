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Park halindeki lüks cip alev alev yandı
Bursa’da park halindeyken yanan lüks cip kullanılamaz hale geldi.
Asayiş 28.08.2019, 09:59 28.08.2019, 10:48
Bursa’da park halindeyken yanan lüks cip kullanılamaz hale geldi.
Olay, Osmangazi ilçesi Setbaşı semtinde meydana geldi. Park halinde duran 16 ADK 764 plakalı lüks cip, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.
Aracın yandığını gören vatandaşlar evlerinden inerek olaya müdahale etmek istedi, ancak yangını söndüremedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Lüks cip kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ligili soruşturma başlattı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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