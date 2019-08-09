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Patlamalar aralıklarla sürüyor

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan bir askeri mühimmat deposunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası patlamalar aralıklarla sürüyor.

Asayiş 09.08.2019, 08:41 09.08.2019, 09:42
Patlamalar aralıklarla sürüyor
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan bir askeri mühimmat deposunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası patlamalar aralıklarla sürüyor.

Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan askeri mühimmat deposunda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası meydana gelen şiddetli patlamalar yerini aralıklı patlamalara bıraktı.

Gece saatlerinden itibaren gergin bekleyiş içerisinde olduklarını ifade eden mahalleli Özgür Yıldız, “Gece saat 02.30-03.00 sularında ne olduğunu anlamadan bir patlama meydana geldi. Biz ne olduğunu öğrenmek için evin damına çıktık. Baktık askeri mühimmat deposunda patlama meydana geliyor, alevler yükseliyor. Çıktık, aile falan herkesi uzaklaştırdık olay yerinden” dedi.

Büyük bir patlama gürültüsü ile uyandıklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Yusuf Berber, “Saat 02.30-03.00 sularında büyük bir patlamayla uyandık. Çıktığımızda askeri deponun mühimmat tarafı yanıyordu. Şu ana kadarda patlamalar devam ediyor” dedi.

Patlama sonrası evlerine isabet eden şarapnel parçası nedeniyle evlerini terk ettiklerini söyleyen Fatma Tunç, “Saat 02.30’du, biz o sıra yatıyorduk. Bir baktık patlama meydana geldi. Aniden arka arkaya patlamalar yaşanınca ben çocuklarımı alarak kayınvalidemgile götürdüm. Ne olursa olsun sadece çocuklarıma bir şey olmasın dedim. Şarapnel parçası duvarıma geldi, camımı patlattı. Duvarlarım basınçlarda çatladı” dedi.

Tek temennilerinin can kaybı olmaması olduğunu ifade eden Mustafa Tunç, “Gece saat 02.30-03.00 biz evimizde, çocuklarımızla beraber uyuyorduk. Aniden patlama sesine uyandık. Baktık ki baya alevlenmeye başladı, zarar görürüz diye çocuklarımı gece yarısı babamgilin evine götürdük. Sabaha karşı geldik baktık ki duvarımıza şarapnel parçası isabet etmiş, camı da çatlatmış. Tek temennimiz mala gelsin de cana gelmesin” dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #reyhanlı #hatay #patlama
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