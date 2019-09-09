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Patlamaların yaşandığı aracı yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı

Esenler’de seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil hurdaya döndü. Patlamaların yaşandığı otomobili yangın tüpüyle söndürmeye çalışan sürücü, yürekleri ağza getirdi.

Asayiş 09.09.2019, 17:03

Esenler’de seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil hurdaya döndü. Patlamaların yaşandığı otomobili yangın tüpüyle söndürmeye çalışan sürücü, yürekleri ağza getirdi.

Edinilen bilgilere göre, Üçyüzlü Mahallesi Çinçindere Caddesi’nde seyir halinde olan 06 RLU 79 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Elektrik kablolarından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Sürücü otomobilden indikten sonra yanan araçta patlamalar yaşandı. Çevredeki vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Bu sırada aracın yanına yaklaşarak yangın tüpüyle söndürmeye çalışan araç sahibi, yürekleri ağza getirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kullanılmaz hale gelen araç, çekiciyle hurdalığa götürüldü.

Yangın anında sipariş teslim etmeye gelen kurye Umut Demir, “Galiba elektrik kaçağı olmuş. Ufak bir ateşten sonra alevler yükselmeye başladı. Sonra itfaiye geldi söndürdü. Birden yangın çıktı sağa çekerken. Gidişinde bir sıkıntı yokmuş. Adama bir şey olmamış, sağ salim inmiş” dedi.

(İHA)
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