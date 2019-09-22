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Pençe-3: 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

Asayiş 22.09.2019, 10:03 22.09.2019, 10:25
Pençe-3: 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

(İHA)

#terörist #PKK operasyonu #Haftanin #Pençe 3
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