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Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Asayiş 14.09.2019, 01:05 Emir Yılmaz
Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

- Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı başarıyla sürüyor. 

Gerçekleştirilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK mensubu 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

#Pençe3 Harekatı #PKKlı 2 terörist #Milli Savunma Bakanlığı
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