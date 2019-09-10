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Pençe-3 Harekatı’nda patlayıcılar imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı’nda 9 adet 5 kiloluk bidon içerisinde güçlendirilmiş EYP’nin imha edildiğini açıkladı.

Asayiş 10.09.2019, 18:16
Pençe-3 Harekatı’nda patlayıcılar imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı’nda 9 adet 5 kiloluk bidon içerisinde güçlendirilmiş EYP’nin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Irak’ın kuzeyinde başarılı şekilde devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında; 1 adet 82 mm’lik havan ve 9 adet 5 kg’lık bidon içerisinde parça tesir ile güçlendirilmiş EYP tespit edilerek yerinde imha edildi.”

(Mehmet Kalay/İHA)
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