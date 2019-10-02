Pençe-3 Harekâtında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ; "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2’lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

(İHA)