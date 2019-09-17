Pençe harekatı ile 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi. Bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu operasyonda PKK’lı 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

(İHA)