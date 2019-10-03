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Pençe Harekatı: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Asayiş 03.10.2019, 18:30 03.10.2019, 18:38
Pençe Harekatı: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
#msb
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